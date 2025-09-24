Na véspera da descida oficial, Mineirinho realiza novos testes na megarrampa do CAFF

Evento da Red Bull deve ser realizado na quinta-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A véspera da grande descida da megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) foi marcada por novos testes de Sandro Dias, o Mineirinho. Na tarde desta quarta-feira (24), o skatista "dropou" pelo menos oito vezes de quatro das oito plataformas instaladas na lateral do prédio.

O paulista de 50 anos aproveitou o dia ensolarado na Capital para ajustar o ritmo de seu drope e elevar o ânimo para o grande dia.

Motivado pela vista ao Guaíba, pelo o maior desafio de sua carreira no dia seguinte e por curiosos que o ovacionavam a cada descida, Mineirinho treinou cerca de três horas, entre 15h e 18h.

Enquanto o sol já ensaiava seu pôr no Rio Guaíba, Mineirinho seguia os testes. Em cada plataforma que chegava, acompanhado de um alpinista, o experiente skatista respirava fundo e ficava cerca de um minuto buscando a concentração perfeita.

Até o momento em que a reportagem de Zero Hora pôde acompanhar, ele desceu três vezes da terceira plataforma mais alta. Antes, havia descido das duas posições mais baixas.

Fique ligado

Conforme informado pela Red Bull, marca de bebidas energéticas promotora da ação, a grande descida será na quinta (25), a partir do meio-dia. Mineirinho deve seguir com os testes ao longo do dia, antes da grande descida.

A ação, no entanto, não será aberta ao público por questões de segurança do atleta, mas terá transmissão do SporTV 2, da ge.tv, nos canais da Red Bull, e acompanhamento em tempo real em GZH.

*Produção: Leo Bender