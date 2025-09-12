Na abertura do Mundial de vôlei masculino, Tunísia derrota as Filipinas

Oussama Ben Romdhane foi o principal pontuador da Tunísia. Volleyball World / Divulgação

A 21ª edição do Campeonato Mundial masculino de vôlei começou nesta sexta-feira (12). Em Pasay City, localizada na região da Grande Manila, capital das Filipinas, a Tunísia derrotou o time da casa por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/17 e 25/23, em uma hora e 22 minutos de partida válida pelo Grupo A.

O jogo foi cercado de grande expectativa e marcou a estreia da equipe asiática na história da competição. E o público local correspondeu. No total, 9.245 pessoas compareceram ao SM Mall of Asia Arena.

Mais experiente, a seleção tunisiana dominou o confronto e com 10 pontos de bloqueio contra três dos filipinos, que cometeram 19 erros contra nove, a equipe comandada pelo italiano Camilo Placi se impôs.

— Estamos muito felizes por estar aqui, neste estádio incrível e nesta atmosfera incrível. Sabíamos que eles seriam muito fortes defensivamente e que sacariam bem, então tentamos ser consistentes durante toda a partida. Foi um bom começo para nós, e agora temos mais duas partidas contra Egito e Irã, e precisamos vencer pelo menos uma delas para nos classificar — disse o ponteiro Oussama Ben Romdhane, que atua pelo Illac Volley, da França, e que foi o principal atacante da Tunísia, com 17 acertos.

Outros três jogadores tunisianos marcaram nove vezes, cada: o central Ahmed Kadhi, o ponta Elves Karamosli e o oposto Ali Bongui.

Na equipe das Filipinas, o ponteiro Bryan Bagunas, que defende o Osaka Bluteon, do Japão, marcou 23 pontos e foi o principal pontuador da partida.

Bagunas foi o maior pontuador do jogo. Volleyball World / Divulgação

— Não foi um bom começo para nós, mas foi um ótimo jogo. Esta foi a nossa primeira vez no Campeonato Mundial e foi uma ótima experiência para nós. Somos muito gratos pelo apoio que os fãs têm nos dado e contamos com eles para as nossas próximas duas partidas — afirmou Bagunas.

O Mundial terá mais oito jogos na rodada de sábado (13), com destaque para as estreias da Polônia, que enfrentará a Romênia às 10h30min e dos Estados Unidos, que jogarão contra a Colômbia. Esta partida tem início previsto para às 23h da noite desta sexta, no horário brasileiro, em função do fuso de menos 11 horas em relação às Filipinas.

Brasil estreia no domingo

A seleção brasileira vai estrear no Mundial no domingo (14), às 10h (de Brasília), contra a China. Os demais adversários do Brasil serão República Tcheca e Sérvia.

Nesta sexta, o técnico Bernardinho definiu o grupo de 14 jogadores que vai disputar a competição.

Mais de 9 mil torcedores acompanharam a partida de abertura do Mundial. Volleyball World / Divulgação

O jogos deste sábado

Grupo B

7h - Holanda x Catar

10h30min - Polônia x Romênia

Grupo D

23h (de sexta) - EUA x Colômbia

2h30min - Cuba x Portugal

Grupo E

6h30min - Alemanha x Bulgária

10h - Eslovênia x Chile

Grupo G

23h30min (de sexta) - Canadá x Líbia

3h - Japão x Turquia