Mundial masculino de vôlei: Bulgária vence os EUA e semifinais serão disputadas apenas por europeus

A segunda semifinal do Mundial masculino de vôlei foi definida nesta quinta-feira (25), e será disputada por duas surpresas: Bulgária e República Tcheca. A outra vaga na final será definida entre os favoritos Itália e Polônia.
Esta será a primeira vez desde 1966 que os quatro primeiros colocados serão europeus. Naquela oportunidade, com outra fórmula de disputa, a fase final teve oito seleções e as quatro primeiras foram Tchecoslováquia, Romênia, União Soviética e Alemanha Oriental.
Vitória de virada
Os Estados Unidos chegaram às quartas de final como favoritos, após quatro vitórias e apenas dois sets perdidos. E diante da Bulgária, o time comandado por Karch Kiraly abriu 2 a 0 (25/21 e 25/19), mas acabou levando a virada e perdeu os três sets seguintes (25/17, 25/22 e 15/13), após 2h30min de partida.
Com 29 pontos, o ponteiro Aleksandar Nikolov foi o grande nome da partida, marcada por um grande número de erros, sendo 34 dos estadunidenses e 30 dos búlgaros.
Uma das escolas mais tradicionais do voleibol mundial, a Bulgária não se colocava entre as quatro melhores da competição desde o bronze conquistado em 2006.
Tchecos vencem duelo com Irã
O adversário da Bulgária na semifinal será a República Tcheca, que venceu o Irã por 3 a 1, de virada, parciais de 22/25, 27/25, 25/20 e 25/21.
A equipe búlgara voltou a contar com a força de seus principais atacantes, o oposto Patrik Indra e o ponta Lukas Vasina, que terminaram com 22 e 21 pontos, respectivamente.
Confira as semifinais do Mundial de vôlei
Sábado (27)
- 3h30min -República Tcheca x Bulgária
- 7h30min - Polônia x Itália
* Horários de Brasília