Mundial de Vôlei masculino começa nesta sexta-feira; veja grupos e regulamento

A 21ª edição do Campeonato Mundial masculino de vôlei começa nesta sexta-feira (12). A competição reunirá 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, cada, e será realizada nas Filipinas, até o dia 28 de setembro.
O jogo inaugural será disputado entre o time da casa e a Tunísia, em Pasay, a partir das 8h. O SporTV 2 anuncia a transmissão.
Com sete medalhas no currículo, o Brasil está no Grupo H, que também será sediado em Pasay. Os adversários do time comandado por Bernardinho serão China, República Tcheca e Sérvia.
A estreia da seleção brasileira está marcada para o domingo (14) às 10h, diante da China.
Os grupos
Grupo A
- Filipinas, Irã, Egito e Tunísia
Grupo B
- Polônia, Holanda, Catar e Holanda
Grupo C
- França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul
Grupo D
- Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia
Grupo E
- Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile
Grupo F
- Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia
Grupo G
- Japão, Canadá, Turquia e Líbia
Grupo H
- Brasil, Sérvia, República Tcheca e China
Primeira fase
As seleções se enfrentam dentro dos oito grupos, e as duas melhores se classificam para as oitavas de final.
Oitavas de final:
- Jogo 1 - 1º A x 2º H
- Jogo 2 - 1º H x 2º A
- Jogo 3 - 1º D x 2 E
- Jogo 4 - 1º E x 2 D
- Jogos 5 - 1º B x 2º G
- Jogos 6 - 1 G x 2º B
- Jogos 7 - 1º C x 2º F
- Jogos 8 - 1º F x 2º C
Quartas de final:
- Jogo 9 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
- Jogo 10 - Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
- Jogo 11- Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6
- Jogo 12 - Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8
Semifinais:
- Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10
- Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12
Disputa da Medalha de Bronze:
- Perdedores das semifinais
Disputa da Mealha de Ouro:
- Vencedores das semifinais