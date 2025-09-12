Mundial de Atletismo começa nesta sexta com 47 brasileiros na disputa

Alison dos Santos é uma das esperanças de medalha do Brasil. MARTIN BERNETTI / AFP

Tóquio, no Japão, receberá a partir deste sábado (13), no Oriente, e das 19h30min desta sexta-feira (12), no Brasil, a 20ª edição do Mundial de Atletismo, com 147 medalhas em disputa em 49 provas entre os 2 mil atletas que estarão em território japonês.

O palco do evento será o Estádio Nacional do Japão, que recebeu o atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O SporTV transmite a competição.

Entre eles, 49 brasileiros disputarão o principal evento da modalidade — 27 homens e 20 mulheres.

Os maiores destaques do Brasil ficam por conta de Caio Bonfim, na marcha atlética 20km e 35km, que compete já neste primeiro dia, e de Alison dos Santos, o Piu, campeão mundial em Eugene em 2022 e duas vezes bronze em Olimpíadas nos 400m com barreiras.

Em um segundo patamar, quem pode surpreender é Luiz Maurício, no lançamento de dardo. O mineiro de Juiz de Fora vive sua melhor fase na carreira. Recentemente, lançou para 91m, segunda melhor marca do ano no mundo. Ele foi finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, acabando na 11ª posição.

Entre os atletas de clubes gaúchos, Almir Júnior é o representante da Sogipa no Mundial. Ele foi finalista olímpico em Paris no salto triplo e sempre é uma das esperanças de pódio do país.

Grandes disputas

Provas tradicionais do atletismo, os 100m e os 200m rasos prometem grandes disputas. No masculino, Noah Lyles é uma das grandes estrelas (atual campeão mundial nas duas distâncias) e medalhista de ouro na Olimpíada nos 100m. Os principais concorrentes são os jamaicanos Kishane Thompson, o vice-campeão Olímpico por cinco milésimos, e Oblique Seville.

Nos 200m, o norte-americano terá que vencer o botsuano Letsile Tebogo, atual campeão olímpico, e o compatriota Kenny Bednarek.