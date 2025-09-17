Mourinho negocia com Benfica, rival histórico e que o eliminou da Champions League há 15 dias

Sem clube desde que deixou o Fenerbahçe em agosto, José Mourinho está próximo de retornar a Portugal, onde iniciou sua carreira como treinador, mas em um lugar diferente daquele em que conquistou as glórias na Europa. Em vez do Porto, clube pelo qual se sagrou campeão da Champions League e do mundo em 2004, é o Benfica, rival histórico do português, que surge como favorito para ser seu destino nessa temporada.

De acordo com o jornal A Bola, de Portugal, há um interesse mútuo entre as partes para um acordo ainda nesta semana. Recentemente, o Benfica anunciou a saída de Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, do comando técnico. No último mês, o português foi responsável por eliminar o Fenerbahçe da fase preliminar da Champions League - e, consequentemente, resultar na queda de Mourinho.

"Hoje chegamos a um acordo com Bruno Lage para deixar de ser treinador do Benfica. Em relação ao próximo treinador, contamos que já tenhamos o novo nome no banco na Vila das Aves, no próximo sábado", afirmou Rui Costa nesta quarta-feira. A troca no comando acontece após tropeço do Benfica na estreia da Champions League. Depois de abrir 2 a 0 contra o Qarabag do Azerbaijão, sofreu a virada, em pleno Estádio da Luz, por 3 a 2.

Ao deixar o CT do Benfica, Lage já falou abertamente sobre a possibilidade de Mourinho sucede-lo no comando técnico. "Não sei se as notícias se confirmam, se será Mourinho ou não. O mais importante é que é um homem que conhece muito bem o Benfica, jogou três vezes contra esta equipe, elogiou muitas vezes o elenco, e dizia que eu era feliz", afirmou.

Contratado em 2024, Mourinho seria uma peça-chave do Fenerbahçe para recuperar o prestígio no futebol europeu. Entretanto, os resultados da última temporada dificultaram este plano. O vice-campeonato turco impediu que o clube garantisse vaga direta à Champions League. Além disso, foi eliminado ainda nas oitavas da Liga Europa.

A eliminação contra o Benfica, depois de empate por 0 a 0 em Istambul e derrota no Estádio da Luz, fez com que Mourinho deixasse o Fenerbahçe sem conquistar um título na Turquia. Esta foi a terceira demissão do treinador em quatro anos, somando-se à sua breve passagem pelo Tottenham, entre 2019 e 2021, e pela Roma, até 2024.