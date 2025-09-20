Mourinho comemora sua volta ao Benfica com vitória sobre o AVS (3-0)

José Mourinho iniciou a sua segunda passagem pelo Benfica com uma vitória tranquila por 3 a 0, neste sábado (20), na visita ao AVS, em Vila das Aves.
Heorhiy Sudakov abriu o placar para os visitantes no final do primeiro tempo, e o atacante grego Vangelis Pavlidis aumentou de pênalti antes dos 15 minutos.
Franjo Ivanovic marcou o terceiro gol do Benfica, garantindo um triunfo que o leva para a segunda posição na tabela, cinco pontos atrás do líder Porto, que disputou um jogo a menos.
O veterano treinador português, de regresso ao comando das 'Águias' após 25 anos, comemorou o terceiro gol chutando um cone com fúria.
O técnico de 62 anos, que também treinou o Porto antes de se transferir para o Chelsea em 2004, vai visitar o 'Dragão' daqui a duas semanas.
Mourinho, que teve passagens por Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, foi despedido pelo Fenerbahçe, da Turquia, em agosto, antes de substituir Bruno Lage no Benfica.
* AFP