Morre Nikola Pilic, mentor de Djokovic

Pilic (C) comandou a Croácia na conquista da Copa Davis 2005. JOE KLAMAR / AFP

A lenda do tênis Nikola Pilic, várias vezes campeão da Copa Davis como capitão e um dos primeiros mentores de Novak Djokovic, morreu, aos 87 anos, anunciou a Federação de Tênis da Croácia nesta terça-feira (23).

"Um dos maiores jogadores e treinadores que o tênis croata já teve morreu na segunda-feira em Opatija", no oeste da Croácia, informou a federação.

Pilic começou sua carreira em 1953, em Split, e quatro anos depois já estava jogando pela equipe júnior da Iugoslávia. Venceu o iugoslavo de simples cinco vezes (1962, 1963, 1964, 1966 e 1967) e sete nas duplas.

O maior feito de sua carreira foi ter disputado a final de Roland Garros em 1973, na qual foi derrotado em três sets pelo romeno Ilie Nastase. Também foi campeão do US Open nas duplas junto ao francês Pierre Barthès, em 1970.

Depois de se aposentar como jogador, Pilic foi treinador de várias estrelas do tênis, como Goran Ivanisevic, Michael Stich e Boris Becker. Ele teve grande influência sobre Djokovic, que o chamou de "pai tenístico".

Em 1999, a primeira treinadora de 'Djoko', Jelena Gencic, enviou o então jovem Novak para treinar na academia de Pilic, em Munique, onde o sérvio pôde aprimorar seu jogo.