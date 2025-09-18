Morre mãe do técnico Bernardinho, aos 90 anos 

O anúncio da notícia foi feito por Bruninho em uma postagem nas redes sociais, na qual o jogador de 39 anos se despede da avó.

"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", escreveu Bruninho.