Morre mãe do técnico Bernardinho, aos 90 anos 

Morreu, nesta quarta-feira (17), aos 90 anos, Maria Ângela Rezende, mãe do técnico de vôlei Bernardinho e avó do levantador Bruninho.
O anúncio da notícia foi feito por Bruninho em uma postagem nas redes sociais, na qual o jogador de 39 anos se despede da avó.
"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", escreveu Bruninho.
Comandada por Bernardinho, a seleção brasileira está em Filipinas, onde entra em quadra às 23h desta quarta, contra a Sérvia, pelo Campeonato Mundial. Ao Brasil, basta vencer um set para avançar às oitavas do torneio.