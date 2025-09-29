Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares

Paulo Soares ganhou destaque como apresentador do "Sportcenter" da ESPN. Reprodução / ESPN

Morreu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos, o jornalista Paulo Soares, conhecido como "Amigão". O corpo do jornalista será velado em uma cerimônia reservada, às 13h, no bairro Bela Vista, na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada.

Narrador e apresentador da ESPN, Soares ganhou destaque no programa "Sportscenter" ao lado de Antero Greco, que morreu em maio de 2024, aos 69 anos, após lutar contra um tumor no cérebro.

O Amigão, ao lado de Antero, marcou uma geração de apaixonados por esporte. Os dois uniam informação, opinião e bom humor para tratar dos mais diferentes assuntos e modalidades.

Soares também se destacou como narrador. Aos 15 anos, ele começou sua carreira na Rádio Clube de Araras, de Araras, no interior de São Paulo, ainda no início de 1978, e dali partiu para várias outras rádios do Brasil até chegar, em 1983, à Rádio Gazeta, na capital paulista.

As Rádios Record, Globo, Bandeirantes e Estadão/ESPN vieram a seguir, em um longo período até 2012. O jornalista entrou na ESPN em 1995 e dali não saiu. Amigão narrou diversos campeonatos de futebol do Brasil e do mundo, a Champions League e Copas do Mundo.