Monaco vence Metz (5-2) com 2 gols de Fati e assume vice-liderança provisória do Francês

O Monaco venceu uma partida em que chegou a se complicar diante do lanterna Metz (5-2) neste domingo (21), pela quinta rodada da Ligue 1, graças aos dois gols do espanhol Ansu Fati, que marcou três vezes em três dias desde sua estreia.

Na quinta-feira, o ex-jogador do Barcelona já havia sido a única fonte de esperança no fiasco de 4 a 1 na Liga dos Campeões na visita ao Club Brugge. E neste domingo, Fati, foi fundamental.

O centroavante senegalês Habib Diallo abriu o placar para o Metz ao superar o goleiro Philipp Köhn no mano a mano (13').

Aos 28 minutos, o japonês Takumi Minamino cruzou rasteiro para Mika Biereth, que livre na segunda trave, empatou para os monegascos.

E então Ansu Fati entrou no intervalo, fazendo a diferença. Ele balançou a rede logo no início da segunda etapa (46'): 2 a 1 para o Monaco.

Para a surpresa geral, o Metz reagiu de novo. Ao tentar se livrar de um adversário, Minamino inexplicavelmente cometeu falta no lateral-esquerdo do Metz, Koffi Kouao, em sua própria área. Após consultar o VAR, a árbitra Stéphanie Frappart marcou pênalti (65'), que Hein, converteu de pé esquerdo.

Mas Fati voltou a brilhar para fazer 3 a 2, de cabeça, já na reta final (83') salvando o time do Principado.

Kouao ainda marcou contra pouco depois, desviando para a própria meta um escanteio (86'), e o atacante George Ilenikhena, que havia começado no banco, fechou o placar nos acréscimos (90'+3).

O Monaco, comandado pelo técnico austríaco Adi Hütter, está na segunda colocação com os mesmos 12 pontos dos líderes PSG e Lyon, embora os parisienses tenham um jogo a menos, o duelo contra o Olympique de Marselha, que foi adiado neste domingo devido a tempestades.

O Metz está na lanterna da tabela, com apenas um empate em cinco partidas.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Angers 1 - 0

- Sábado:

Nantes - Rennes 2 - 2

Brest - Nice 4 - 1

Lens - Lille 3 - 0

- Domingo:

Paris FC - Strasbourg 2 - 3

Auxerre - Toulouse 1 - 0

Le Havre - Lorient 1 - 1

Monaco - Metz 5 - 2

- Segunda-feira:

(15h00) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Monaco 12 5 4 0 1 13 7 6

3. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

4. Strasbourg 12 5 4 0 1 8 5 3

5. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

7. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

8. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

9. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2

10. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2

11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3

12. Nice 6 5 2 0 3 6 9 -3

13. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

14. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

15. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

17. Lorient 4 5 1 1 3 6 13 -7

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8

