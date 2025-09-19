Esportes

Preparativos
Notícia

Mineirinho sobe a altura na megarrampa do CAFF e faz testes sem erros nesta sexta

Skatista vem realizando ensaios e testando novas peças em seu skate. Descida oficial ainda não tem data

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS