Mineirinho sobe a altura na megarrampa do CAFF e faz testes sem erros nesta sexta

A cada dia que passa cresce a expectativa para que Sandro Dias, o Mineirinho, desça a rampa montada na ala norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Depois de um período de testes no começo de setembro, o skatista retornou a Porto Alegre na quinta e utilizou os últimos dois dias para fazer novos ensaios da descida oficial.

Nesta sexta-feira (19), Mineirinho subiu mais alto do que no dia anterior e "dropou" de quatro das seis plataformas instaladas ao longo da estrutura. Antes de se aventurar na rampa, o paulista de 50 anos conversou com populares que aguardavam sua descida e contou um pouco mais sobre a experiência.

— Testando muita coisa diferente. Da outra vez, alguma coisa nos limitou. Não sei se foi algo na rampa ou questão de Força G, que não me permitia passar de certo ponto. Roda, amortecedor, a gente está testando tudo isso. A ideia é ir subindo para ver até onde o equipamento aguenta. Eu treinei muito para isso. Os treinos foram muito piores que as descidas (risos). A ideia foi minha, foram mais de 13 anos de projeto — disse em conversa com a Rádio Orla nesta sexta-feira.

Os testes, como citados por Mineirinho, envolvem o skate, mas também a pista. O skatista vem realizando as descidas mudando elementos que o ajudem a melhorar o "drop". Como as condições meteorológicas indicam chuva no final de semana, os testes devem prosseguir na próxima segunda.

No mesmo dia, terá uma reunião entre a Red Bull e Mineirinho para que seja tomada uma decisão de quando o skatista fará a descida oficial do topo da rampa.