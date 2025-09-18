Mineirinho retoma treinos de descida de skate na megarrampa do CAFF; veja fotos e vídeo

Após ensaios no começo de setembro, Sandro Dias, o Mineirinho, voltou à Porto Alegre para fazer novos testes na megarrampa construída na ala norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Nesta quinta (18) e sexta (19), o skatista faz os últimos preparativos antes da descida oficial, idealizada por ele e pela Red Bull, marca de bebidas energéticas, para ocorrer na próxima semana.

Ao contrário do dia 6 e 7 de setembro, quando três plataformas estavam ao longo da rampa, quatro foram colocadas nos testes desta semana. A expectativa é que ele “drope” inúmeras vezes nelas antes da descida do topo da rampa (79m25cm).

Ainda que fosse uma quinta, um dia de semana, o ambiente era de final de semana e festa no entorno do CAFF. Populares assistiam as tentativas de Mineirinho e ansiavam pelos testes nas alturas mais baixas.

O evento

O “Red Bull Building Drop” não será aberto ao público. "Por medida de segurança e para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e a máxima concentração do atleta", explicou o governo do RS, que anunciou a realização da transmissão em vídeo ao vivo do acontecimento.