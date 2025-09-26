Mineirinho fala sobre os planos para o futuro após descer megarrampa do CAFF: "Se eu parar de sonhar, não existe mais o Sandro"

Mineirinho concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (26). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Existia um Mineirinho e existirá outro depois da última quinta-feira (25). Aos 50 anos, Sandro Dias entrou para a história do skate brasileiro e mundial ao dropar de 70m de altura na megarrampa construída pela Red Bull no Centro Adminstrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Nesta sexta (26), o atleta paulista concedeu entrevista coletiva para falar sobre o projeto que realizou com perfeição no prédio público, mas admitiu que ainda sonha (mais) alto.

— Muita gente já me perguntou isso diversas vezes na minha carreira. "Cara, o que você quer mais?". Eu falo que se eu parar de sonhar, se eu parar de ter objetivo, não existe mais o Sandro, não existe mais o porquê viver. Eu acho que a gente conquista um objetivo ou conquista um sonho, a gente já tem que estar sempre pensando em conquistar. Depois do projeto da ponte, e agora desse do prédio, eu fico que nem um maluco olhando um monte de coisa na internet, procurando pontos bacanas que sejam possíveis andar de skate, com projetos diferenciados — disse Mineirinho.

Amor à primeira vista

O skatista recordou que a relação com o CAFF foi instantânea, ainda nos anos 1980. De lá para cá, muito tempo se passou. Do começo do ano até a descida, ele intensificou a preparação para viver o momento sonhado.

— Eu acho que dos 70 (metros), eu não senti minha perna tremer. Sabia que, dali, eu não desceria de rapel, mesmo sendo a primeira vez, eu ia tentar com o meu skate. Para mim, não tinha volta, era para descer com o skate, e eu tinha isso na minha cabeça, independente do que fosse acontecer. O meu sonho se tornou um sonho para todos — reforçou Mineirinho.

O projeto de descida da megarrampa era secreto até a informação ser divulgada pelo jornalista Paulo Egídio, de Zero Hora, que descobriu a publicação do termo de cooperação entre o governo do Estado e a Red Bull assinado no Diário Oficial do Estado.

— Naquele momento, eu senti uma certa preocupação justamente dos meus treinos e das pessoas descobrirem que possivelmente seria eu que ia descer e começar a ter um monte de opiniões. Dali em diante, eu resolvi desligar. Eu não olhava mais nada a respeito do prédio, do projeto, da internet, porque eu sabia que o que eu estava fazendo para a minha preparação e que qualquer coisa que eu lesse ali podia sim influenciar no meu mental.