Mineirinho celebra quebra de recorde mundial em Porto Alegre: "Não existia a palavra 'amarelar', existia a palavra 'tentar'"

Após realizar um feito que parecia impossível, o skatista Sandro Dias, o "Mineirinho", 50 anos, celebrou a quebra do recorde mundial na megarrampa montada no prédio do CAFF, em Porto Alegre. A marca histórica de 70 metros foi quebrada na quinta-feira (25).

Após descer do ponto mais alto possível da megarrampa, Mineirinho celebrou a conquista, mostrando muita emoção em cada palavra, e afirmando que aquele era o seu limite.

— Deu tudo certo! Eu acho que eu cheguei no limite e vou parar por aqui porque já foi bom demais. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Vocês sabem que eu me preparei para isso. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte. Parei com o acerto e não com erro. Estou muito feliz. Agora é comemorar — celebrou.

"Muito preparado"

O resultado final foi melhor do que o imaginado. No entanto, Mineirinho tinha esse sonho há mais de 13 anos, e se preparou intensamente para alcançá-lo.

— Eu estava muito preparado mentalmente para encarar tudo isso, fisicamente, tecnicamente, mas não foi fácil ver toda aquela galera que começou a gritar lá de baixo, me dando muito suporte. Não tinha como pensar. Nem existia a palavra amarelar. Existia a palavra tentar e vai dar certo, porque eu posso garantir que tudo que eu fiz antes foi muito pior, para treinar e chegar até aqui — afirmou.

Testes

Antes de descer os 70 metros, Mineirinho havia dropado 65 metros, que já era o recorde mundial da megarrampa. Dias antes do evento oficial, o skatista já havia descido 64 metros durantes testes da pista montada no CAFF.

Apesar de não ser aberto ao público, muita gente acompanhou as descidas do Mineirinho na Avenida Augusto de Carvalho. Os gritos de apoio ajudaram o skatista, que é um dos grandes nomes da modalidade no mundo todo.

— Obrigado a todo mundo que me ajudou. Espero que isso sirva como motivação para que apareçam mais pessoas andando de skate, mais oportunidade para o skate, e que o governo ajude cada vez mais —finalizou.

Red Bull Building Drop

O evento, organizado pela marca de bebidas energéticas, ainda que não tenha esse nome sempre, é tradicionalmente realizado pela empresa em algumas cidades do mundo.