Descida ocorreu por volta das 13h54min. Duda Fortes / Agencia RBS

Descer o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) sempre foi um sonho de todos os skatistas gaúchos. Quis o destino que um paulista, com apelido de mineiro, fosse o escolhido para realizar o feito. Sandro Dias, o Mineirinho, 50 anos, foi o ousado a realizar o feito nesta quinta-feira (25), em Porto Alegre. Ele quebrou o recorde mundial duas vezes durante a tarde.

O skatista foi convidado pela Red Bull, marca de bebidas energéticas, e desceu os 70m da rampa montada na ala norte do prédio público. A marca estabelece o novo recorde mundial da megarrampa. A descida histórica ocorreu por volta das 13h54min.

Antes da descida histórica, ele também dropou de três plataformas em níveis mais baixos. Por volta das 12h, fez a descida dos 55m e, cerca de 20 minutos depois, desceu dos 60m. Às 13h15min, ele estabeleceu o primeiro recorde, ao descer dos 65m.

O que disse o recordista

Muito emocionado, Sandro Dias celebrou o feito histórico após a descida dos 70m. Ele afirmou que chegou "ao limite", e decidiu por parar após a marca atingida.

— A gente sabe que tem muitas coisas que compõem todo esse cenário. Uma mistura de muita velocidade, muita força G. A condição climática. Nessa, eu quase parei lá em cima um tempo porque tava ventando demais, tava perigoso. Então a gente tem que saber aquela hora de falar assim, "acho que tá legal". Eu tô muito satisfeito. Obrigado a todo mundo que acompanhou — declarou.

O paulista afirmou que tinha o sonho há muito tempo, e agradeceu ao público:

— É um sonho de mais de 13 anos, que a gente realizou agora, e superando limites. Enfim, obrigado a todo mundo que me ajudou. Espero que isso sirva como motivação para que apareçam mais pessoas andando de skate, mais oportunidade para o skate, e que o governo ajude cada vez mais.

Abaixo, a descida dos 70m:

A preparação até o dia da descida

A iniciativa foi revelada antes mesmo do anúncio oficial da marca de bebidas energéticas. No dia 21 de julho, o jornalista Paulo Egídio noticiou que um skatista renomado desceria uma das alas do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital, em uma pista de skate.

Uma semana depois, as instalações da pista começaram a ser montadas no CAFF. Praticamente dia a dia, as estruturas ficaram mais visíveis a quem passava pelo prédio público. A montagem começou da base e do alto, até que ambas se encontrassem.

Aos poucos, a pista foi tomando forma e tornando o sonho de quase todo skatista gaúcho mais próximo de se realizar.

Mineirinho chegou a descer na pista antes do "drop" oficial. No final de semana do dia 6 e 7 de setembro, fez testes de alturas mais baixas para entender como a força impactaria no seu corpo e como a rampa agia com seu peso e descida. Apesar da expectativa, a descida do ápice da rampa não foi realizada naqueles dias. Aumentando o desejo dos gaúchos em ver alguém descer o CAFF.

Red Bull Building Drop

O evento, organizado pela marca de bebidas energéticas, ainda que não tenha esse nome sempre, é tradicionalmente realizado pela empresa em algumas cidades do mundo.

Em 2019, o mesmo Sandro Dias, que desceu o CAFF, em Porto Alegre, andou de skate a mais de 45 metros de altura no alto de um dos símbolos da cidade de São Paulo, a Ponte Estaiadinha, e em pleno horário de pico.

Contrapartida

O acordo de cooperação e o evento não terão custos para o Estado. Como contrapartida pelo uso do espaço, a multinacional ainda entregará duas rampas de skate em cidades gaúchas, a serem escolhidas pelo governo.

Veja abaixo fotos da descida de Mineirinho na Megarrampa