Milan-Napoli tem duelo entre veteranos Modric e De Bruyne

O Napoli do técnico Antonio Conte lidera a Serie A com uma campanha 100%, em que venceu todos os seus jogos mesmo quando teve dificuldades. Mas seu próximo adversário, o Milan, está apenas três pontos atrás, e a partida terá como atrativo um duelo no meio de campo entre dois veteranos ilustres: Luka Modric e Kevin de Bruyne.

O croata e o belga, que estão nos últimos anos de suas brilhantes carreiras, trocaram a emoção da LaLiga e o poder da Premier League pela imprevisível e volátil Serie A italiana.

De Bruyne, jogador emblemático do vitorioso Manchester City, chegou a Nápoles com a cidade do sul ainda comemorando o quarto scudetto de sua história, enquanto Modric, seis vezes campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, se juntou ao Milan, sete vezes campeão continental mas que perdeu seu status de gigante europeu na última década.

Ambos jogaram nas quatro primeiras partidas e contribuíram com dois gols: o croata com um e uma assistência, e o belga com dois.

O aguardado duelo acontecerá em um cenário habituado às grandes noites do futebol: no estádio de San Siro, Modric, de 40 anos, e De Bruyne, de 36, farão a alegria dos torcedores 'rossoneri' e de todo o Calcio, que estará atento à principal partida da 5ª rodada.

Enquanto isso, a Juventus (2ª colocada, 10 pontos), que perdeu seus primeiros pontos na última rodada após um empate em 1 a 1 com o Hellas Verona, recebe a Atalanta (5º, 8 pontos) neste sábado, na outra partida de destaque do fim de semana.

Já a Inter de Milão, atual vice-campeã italiana e europeia, começou mal a temporada, sofrendo duas derrotas na 2ª e 3ª rodadas (10º, 6 pontos).

Vitórias na Liga dos Campeões contra o Ajax e na Serie A contra o Sassuolo parecem ter colocado a equipe no caminho certo... mas não para o argentino Lautaro Martínez, que começou as duas partidas no banco de reservas.

Os 'nerazzurri' e o atacante albiceleste visitam o Cagliari no sábado, ansiosos para se redimir.

E o Como do técnico Cesc Fabregas, time sensação do momento, abrirá a rodada no sábado contra a Cremonese, um clube também ambicioso, mas jogará fora de casa sem seu principal reforço, o inglês Jamie Vardy, que está lesionado.

--- Programação da 5ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

(10h00) Como - Cremonese

(13h00) Juventus - Atalanta

(15h45) Cagliari - Inter

- Domingo:

(07h30) Sassuolo - Udinese

(10h00) Roma - Hellas Verona

Pisa - Fiorentina

(13h00) Lecce - Bologna

(15h45) Milan - Napoli

- Segunda-feira:

(13h30) Parma - Torino

(15h45) Genoa - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4

3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2

5. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Cremonese 8 4 2 2 0 5 3 2

7. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2

. Como 7 4 2 1 1 5 3 2

9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4

11. Bologna 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Genoa 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6