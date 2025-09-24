Melhor brasileira da história da ginástica rítmica, Bárbara Domingos é celebridade e exemplo para jovens atletas

Bárbara é embaixadora dos Jogos da Juventude. Juliana Avila / COB / Divulgação

Há um formigueiro de meninas por onde Bárbara Domingos passa. Durante os Jogos da Juventude, em Brasília, até na saída do banheiro há um séquito de fãs a sua espera, querem um autógrafo, uma foto. Todas ganharão a lembrança desejada. Rosto mais conhecido da ginástica rítmica brasileira, a curitibana atende todas as meninas.

A modalidade tem mais do que jovens atletas. Conta com meninas que consomem a ginástica rítmica ao máximo possível. Diversas das atletas presentes na capital federal estiveram no mês passado em Brasília para verem de perto o Mundial da modalidade, disputado no Rio de Janeiro.

Barbará Domingos em ação durante os Jogos de Paris 2024. LOIC VENANCE / AFP

Bárbara terminou na nona colocação do individual geral, melhor posição de uma brasileira. Os resultados recentes e relação próxima das jovens com a modalidade fazem a presença dela quase causar uma comoção no Ginásio Maristão, onde as provas são disputadas.

— É a minha primeira vez como embaixadora, então está tudo sendo muito novo. Estou adorando essa troca. É muito bom estar perto das meninas nessa competição. É uma competição muito importante, a mais importante do ano, então, assim, está sendo incrível — destaca.

Barbará Domingos em apresentação com o arco. MeloGym / CBG,Divulgação

"De encher os olhos"

Durante os dias da ginástica rítmica, a primeira brasileira a disputar uma final olímpica no individual assistiu a todas as apresentações do começo ao fim, da primeira e da segunda divisões. Como sabe bem as agruras da vida de ginasta, vibra com os acertos e lamenta os erros de cada apresentação.

— É uma competição que, assim, é de encher os olhos, realmente tem muita ginasta boa aqui dentro, e, assim, eu fico em choque com a evolução que a categoria teve e também as meninas do Rio Grande do Sul — observa Bárbara, presente também nas cerimônias de premiação.

Barbará Domingos em apresentação. MeloGym / CBG,Divulgação

De olho em Los Angeles

Bárbara está em pré-temporada para iniciar ciclo visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Ela conta seus próximos passos na carreira.

— Estou na pré-temporada, então, como se tivesse terminado o ano e começado de novo. A gente está se preparando para as competições ano que vem já, montando série para o ano que vem. É uma pré-temporada igual a todos os esportes e estamos focadas assim na próxima Olimpíada, no próximo ciclo.

Apresentação de Bárbara Domingos. Ivan Carvalho / CBG,divulgação

