Megarrampa do CAFF: a linha do tempo do projeto que transformou Porto Alegre em palco mundial do skate

Prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari virou rampa de skate. Duda Fortes / Agencia RBS

A cena que por anos habitou o imaginário de gaúchos e porto-alegrenses ganhou forma: um skatista vai descer a lateral de um dos prédios mais emblemáticos da cidade. Nesta quinta-feira (25), Sandro Dias, o Mineirinho, encara oficialmente a megarrampa montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Batizada de Building Drop, a iniciativa da Red Bull com apoio do governo do Estado transformou os 21 andares do edifício em uma pista radical. O resultado é um espetáculo inédito, que mistura arquitetura, esporte e ousadia em pleno centro da capital gaúcha.

Por isso, Zero Hora criou uma espécie de linha do tempo, relembrando como foi a evolução do projeto que transformou Porto Alegre em palco mundial do skate. Veja abaixo.

Linha do tempo da Megarrampa do CAFF

Edifício foi inaugurado em 1987. Jonathan Heckler / Agencia RBS

21 de julho - A ideia ganha forma

Uma informação exclusiva de Zero Hora confirmou que a cena que habitava há décadas o imaginário dos porto-alegrenses estava prestes a se tornar realidade. À época, ainda se tinham poucos detalhes de como seria a megapista, mas já se sabia que um atleta multicampeão mundial de skate desceria pela rampa. Inicialmente, a previsão era de que o evento ocorreria entre 8 e 10 de setembro.

A partir dali, não era apenas sobre esportes radicais, mas sobre um encontro entre arquitetura e ousadia. O prédio, um marco da cidade, se transformava em palco para algo inédito — e de alto impacto simbólico e histórico.

27 de julho — O acordo fechado

Dias depois, o Governo do Estado assinou um termo com a Red Bull para viabilizar o projeto. A documentação foi tratado sob sigilo, reforçando a aura de mistério em torno da iniciativa. Poucos detalhes foram revelados, e isso aumentou a expectativa sobre como seria a megarrampa e de que forma seria utilizada.

O acerto confirmou oficialmente que o evento sairia do papel, que não teria nenhum custo para o Estado e que a Red Bull ainda doaria duas rampas públicas de skate ao RS. Ainda sem cronograma público, o projeto começava a mobilizar tanto a comunidade do skate quanto a população que acompanhava com curiosidade e certa desconfiança — o arquiteto Luiz Carlos Macchi chegou a considerar a ideia como "impossível".

29 de julho — O início da montagem

Andaimes gigantes ocuparam a lateral do CAFF no final de julho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Já no fim do mês de julho, a estrutura começou a ser montada. Andaimes gigantes ocuparam a lateral do CAFF, dando a dimensão real da empreitada.

Aos poucos, passava a ser possível visualizar o desafio que o atleta multicampeão (ainda desconhecido) teria pela frente: um trajeto que começava no alto do prédio e se estendia quase até o solo.

6 de setembro — Ajustes finais

Com a base pronta, a pista recebeu os últimos ajustes. Madeira, metal e equipamentos de segurança compunham um tabuleiro cuidadosamente medido. O trabalho técnico envolveu engenheiros, arquitetos e especialistas em skate, garantindo que a rampa tivesse condições de suportar não apenas o peso, mas o impacto da descida.

Os bastidores mostravam um equilíbrio entre ousadia e prudência. Cada detalhe era revisado, dos ângulos da descida até o posicionamento das barreiras. Faltava pouco para o ensaio do skatista.

7 de setembro — Os primeiros testes de Mineirinho

No feriado, enfim, ficou esclarecido quem desceria da megarrampa: o experiente Sandro Dias, conhecido como Mineirinho. Foram os primeiros testes, registrados em vídeos que rodaram pelas redes sociais.

Na altura mais baixa, o paulista de 50 anos testou o drop em três oportunidades e, a olho nu, obteve êxito em duas tentativas. Na plataforma intermediária, desceu mais vezes e, em uma, caiu antes mesmo de chegar à base da rampa de 79m25cm. A última, já com o público, arrancou gritos e aplausos das quase 50 pessoas que aguardavam no perímetro do prédio público.

Meados de setembro — Mistério e polêmicas

Em determinado momento, a grandiosidade do projeto contrastou com a forma como ele foi conduzido. Num primeiro momento, ficou definido que o evento não teria transmissão aberta, nem espaço para o público acompanhar de perto. Muitos viam a oportunidade de um espetáculo coletivo se perder em meio ao sigilo.

Com as críticas, o governo do RS passou a estudar alternativas para o público assistir à nova descida no prédio. Contudo, ainda sem saber quando seria a descida oficial, que já tinha passado do prazo previsto inicialmente.

18 de setembro — Retomada dos treinos

Mineirinho "dropou" do quarto nível mais alto da megarrampa no último dia 19. André Ávila / Agencia RBS

Depois de dias de incógnitas e ajustes, Mineirinho voltou à megarrampa. Desta vez, os treinos foram mais consistentes, sem quedas e com descidas seguras. Na sexta (19), ele subiu mais alto do que no dia anterior, "dropou" de quatro das seis plataformas instaladas ao longo da estrutura e mostrou otimismo.

— Testando muita coisa diferente. Da outra vez, alguma coisa nos limitou. Não sei se foi algo na rampa ou questão de Força G, que não me permitia passar de certo ponto. Roda, amortecedor, a gente está testando tudo isso. A ideia é ir subindo para ver até onde o equipamento aguenta. Eu treinei muito para isso. Os treinos foram muito piores que as descidas (risos). A ideia foi minha, foram mais de 13 anos de projeto — disse em conversa com a Rádio Orla nesta sexta-feira (19).

22 de setembro — Enfim, a data confirmada

O mistério terminou quando a descida oficial ganhou data: 25 de setembro. Após quase três meses de expectativa, a confirmação colocou Porto Alegre na contagem regressiva para testemunhar o feito. Em meio a isso, seguiam os treinamentos de Mineirinho.

23 de setembro — A véspera

Foram várias descidas ao longo da tarde de quarta-feira (24). André Ávila / Agencia RBS

Na véspera, Mineirinho voltou à rampa para mais testes antes do grande dia. Foram várias descidas ao longo da tarde da quarta-feira (24) ensolarada na Capital.

Enquanto o sol já ensaiava seu pôr no Rio Guaíba, Mineirinho seguia os testes. Em cada plataforma que chegava, acompanhado de um alpinista, o experiente skatista respirava fundo e ficava cerca de um minuto buscando a concentração perfeita.

24 de setembro - A descida oficial

Conforme informado pela Red Bull, marca de bebidas energéticas promotora da ação, a descida será nesta quinta-feira (25), a partir do meio-dia. Mineirinho deve seguir com os testes ao longo do dia.

A ação, no entanto, não será aberta ao público por questões de segurança do atleta, mas terá transmissão do SporTV 2, da ge.tv, nos canais da Red Bull, e acompanhamento em tempo real em GZH.