Nos acréscimos, Martinelli marca de cobertura e impede vitória do City sobre o Arsenal

Gabriel Martinelli garantiu o empate para o Arsenal. Glyn Kirk / AFP

Em desvantagem no placar desde o início do jogo, o Arsenal contou com um gol do brasileiro Gabriel Martinelli, já nos acréscimos (48 minutos do segundo tempo), para empatar o clássico com o Manchester City por 1 a 1, no Emirates Stadium, neste domingo (21), pela 5ª rodada da Premier League. O resultado levou os donos da casa aos dez pontos na tabela — cinco atrás do atual campeão Liverpool. Os visitantes foram a sete.

Empurrado pela torcida, o Arsenal partiu para cima no início da partida, mas sem assustar a meta de Donnarumma. Pep Guardiola armou sua equipe para se defender e tentar definir nos contragolpes. A aposta do treinador funcionou e, logo aos nove minutos, Haaland aproveitou uma falha da defesa adversária, partiu em velocidade, tabelou com Reijnders e abriu o placar para os visitantes.

Apesar do amplo volume de jogo, os anfitriões tinham dificuldades em fugir da marcação e só conseguiram finalizar a gol nos minutos finais, especialmente por meio das bolas paradas, mas encontraram Donnarumma atento para impedir o empate.

Incomodado com o placar adverso, Mikel Arteta acionou Eze e Saka, no intervalo, a fim de ganhar força ofensiva. Após a pressão inicial, porém, o Manchester City conseguiu controlar o jogo, mantendo os donos da casa longe da sua área. O time londrino só ameaçava com bolas aéreas, que eram rechaçadas facilmente pelo goleiro italiano.

Gabriel Martinelli entrou somente aos 34 minutos do segundo tempo e logo testou Donnarumma em cobrança fechada de escanteio. Aos 48 minutos, quando os londrinos já jogavam no desespero, diante de uma defesa fechada, o brasileiro aproveitou um lançamento de Saliba do campo de defesa e finalizou de primeira, encobrindo o gigante Donnarumma, para garantir o empate do Arsenal.

Confira os resultados da rodada na Premier League: