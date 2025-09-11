Marcus D'Almeida é vice do Mundial de Tiro com Arco

Marcus D'Almeida repetiu o desempenho de 2021 e ficou com o vice-campeonato do Campeonato Mundial de Tiro com Arco, em Gwangju, na Coreia do Sul.
Após eliminar o sul-coreano Kim Woo-Jin, atual campeão olímpico e dono de três ouros individuais em mundiais, na terceira rodada, o brasileiro venceu mais três confrontos, nesta quinta-feira (11), até chegar à decisão.
Primeiro, ele bateu holandês Senna Roos, nas oitavas de final, por 6 a 0 (30/28, 30/27, 29/26). Nas quartas, Marcus encarou o canadense Eric Peters, prata no Mundial de 2023, e venceu por 7 a 1 (30/27, 29/27, 28/28 e 29/27), garantindo presença nas semifinais.
A vaga na disputa do título veio com um triunfo de 6 a 4, sobre o italiano Matteo Borsani. As parciais foram de 29/29, 27/27, 29/29, 30/29, 28/28).
Com duas medalhas em mundiais, a prata em 2021 em Yankton (EUA) e o bronze em 2023 em Berlim, Marcus buscava outro resultado histórico e inédito.
Na final, diante do espanhol Andrés Temiño, que havia ganho o título de duplas mistas, Marcus D'Almeida acabou superado no desempate.
Os cinco sets terminaram empatados em 6 a 6. O espanhol fez 28/17 no primeiro, mas o brasileiro empatou ao vencer o segundo por 30/28. Temiño fez 29/25 no terceiro e Marcus voltou a empatar ao fazer 29/28 no quarto.
A decisão foi para o quinto e último set, que terminou igualado em 28 a 28 e o título acabou definido na flecha desempate (10 a 9).
O pódio ainda teve o sul-coreano Kim-Je Deok, que venceu o italiano Matteo Borsani, na disputa do bronze.