Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

Depois de realizar uma campanha onde alcançou apenas o 32º lugar na fase de classificação, o brasileiro Marcus D'Almeida se recuperou na fase decisiva e brilhou no Mundial de Tiro com Arco ao arrebatar a medalha de prata na modalidade recurvo individual nesta quinta-feira. A competição foi realizada em Gwangju, na Coreia do Sul.

A campanha premiou o poder de reação do competidor nacional. Em uma disputa acirrada na decisão, o espanhol Andres Temiño levou a melhor e terminou em primeiro lugar com direito a um 10 a 9 na flecha de desempate.

Satisfeito por se consolidar como um dos grandes nomes da modalidade, o brasileiro disse, em entrevista ao Olympics.com sobre mais essa conquista para o esporte nacional.

"Estou muito feliz. São três medalhas seguidas em Mundiais, são seis anos aí no topo do mundo. Então, eu sei o quanto é difícil isso. E todo mundo sabe, na verdade. E eu queria o ouro, mas desta vez não foi possível. Não vai faltar oportunidade na minha vida", declarou.

Além do brilho individual, D'Almeida participou ainda da disputa por equipes e novamente deu uma importante contribuição. Ao lado de Matheus Ely e Matheus Gomes, o carioca de 27 anos ajudou a levar o time brasileiro à melhor colocação na história: o quarto lugar.