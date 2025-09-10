Marcus D'Almeida bate campeão olímpico e vai às oitavas de final do Mundial de Tiro com Arco

Maior nome da história do Brasil na modalidade, Marcus D'Almeida está classificado para as oitavas de final do Campeonato Mundial de Tiro com Arco, que acontece em Gwangju, na Coreia do Sul.
Nesta quarta-feira (10), ele venceu três adversários para garantir a classificação. A principal vitória aconteceu diante do sul-coreano Kim Woo-Jin, atual campeão olímpico e dono de três ouros individuais em mundiais.
Após terminar em 32º lugar na fase de classificatória, o carioca foi para as eliminatórias e venceu o austríaco Lukas Kruz (6 a 2) e o britânico Conor Hall (6 a 2) e se habilitou a encarar o ídolo local e líder da primeira fase, Woo-Jin.
O confronto entre eles ainda teve gosto de revanche para Marcus, que havia sido superado pelo asiático nas oitavas de final dos Jogos de Paris em 2024, na final do Mundial de 2021 e na decisão da etapa de Antalya (Turquia) da Copa do Mundo de 2024.
No final, o brasileiro venceu por 6 a 4, em partida que teve empate em quatro dos cinco sets disputados. As parciais foram de 28/28, 28/28, 30/28, 29/29 e 30/30.
— Eu sabia que seria difícil. Ele é, sem dúvida, o maior de todos os tempos do esporte e eu sabia o quão difícil seria — comentou o brasileiro, que agora vai encarar o holandês Senna Roos, nas oitavas de final.
O confronto diante de Roos está marcado para começar às 22h02 desta quarta, pelo horário de Brasília.
Brasil perde disputa do bronze por equipes masculinas
Já na disputa por equipes masculinas, o Brasil acabou em quarto lugar. O time formado por Marcus D’Almeida, Matheus Gomes e Matheus Ely foi superado pelos japoneses Tetsuya Aoshima, Yuki Kawata e Junya Nakanishi por 6 a 0 (55/52, 57/55 e 59/56).
Apesar de não conseguir um lugar no pódio, este foi o melhor resultado do Brasil na história do Mundial, na disputa por equipes.
O título ficou com a Coreia do Sul, que fez 6 a o sobre os Estados Unidos, garantindo o tricampeonato.