Marcelinho vê cavadinha de Yuri Alberto como infelicidade: 'Mostrou o quanto é resiliente'

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians e especialista em bola parada, Marcelinho Carioca analisou o pênalti desperdiçado pelo centroavante Yuri Alberto em jogo que o time paulista acabou derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2 a 1, neste domingo, em jogo do Campeonato Brasileiro. No lance, o camisa 9 tentou uma cavadinha, mas jogou a bola nas mãos do goleiro Rossi. Para o ex-jogador, a escolha pelo estilo da cobrança veio num momento errado.

"Eu fazia gols de cavadinha, mas eu vinha como artilheiro do Brasileiro, gol para caramba, você quer chutar até na sua casa. Mas ele (Yuri Alberto) vem de uma sequência de quatro meses (sem marcar). Não faria isso de jeito nenhum", afirmou o ex-craque na CazéTV.

Na conversa à beira do campo, o jogador comentou também como tomava as decisões de cobrar o pênalti com cavadinha em seus tempos de atleta. "Era na hora. Corria olhando para o goleiro. Não era fácil, mas treinava muito isso".

Marcelinho, no entanto, fez questão de destacar o empenho do atleta e a importância do centroavante dentro do esquema tático corintiano. Segundo ele, Yuri Alberto foi a principal peça ofensiva contra a equipe flamenguista em Itaquera.