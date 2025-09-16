Mano a Mano: colunistas opinam sobre quem leva a melhor na disputa posição por posição no Gre-Nal 448

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão. Antes, nesta terça-feira (16), o programa Zona Mista recebeu o Mano a Mano que montou a "seleção do clássico". Confira no vídeo acima.
O programa foi conduzido por Marcelo De Bona, e teve escolhas de Guerrinha e Maurício Saraiva.
