Manchester United x Chelsea pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Manchester United e Chelsea se enfrentam neste sábado (20), às 13h30min, pela quinta rodada da Premier League. O jogo ocorre em Old Tafford, em Manchester, na Inglaterra.
Escalações para Manchester United x Chelsea
Manchester United: Lammers; Yoro, De Ligt e Shaw; Mazraoui (Dalot), Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Sesko (Matheus Cunha) e Diallo. Técnico: Rubem Amorin.
Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho. Técnico: Enzo Maresca.
Onde assistir a Manchester United x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+.