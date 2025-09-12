Manchester United empresta goleiro André Onana ao Trabzonspor

O goleiro camaronês André Onana, do Manchester United, foi emprestado por uma temporada para o Trabzonspor, da Turquia, anunciaram os dois clubes nesta sexta-feira (12).

Onana, de 29 anos e com 50 jogos pela seleção camaronesa, disputou 102 partidas pelo United desde que chegou da Inter de Milão em 2023, em uma transferência avaliada em mais de EUR 50 milhões (cerca de R$ 314 milhões pela cotação atual).

Após perder os treinos de pré-temporada devido a uma lesão, Onana, em conflito com seu técnico Ruben Amorim, cometeu várias falhas no final de agosto durante a eliminação do United na segunda fase da Copa da Liga para o Grimsby, da quarta divisão (2-2, 12-11 nos pênaltis).

Buscando fortalecer uma posição identificada como ponto fraco, o Manchester United anunciou na semana passada a contratação de Senne Lammens, goleiro belga de 23 anos do Royal Antwerp e jogador da seleção sub-21 de seu país.