Manchester City x Napoli, pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Manchester City e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
Escalações para Manchester City x Napoli
Manchester City: Donnarumma, O’Reilly, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Reijnders, Nico, Savinho, Bernardo Silva e Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Napoli: Meret, Spinazzola, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, Kevin De Bruyne e Politano; Höjlund. Técnico: Antonio Conte.
Onde assistir a Manchester City x Napoli
A HBO Max anuncia a transmissão.