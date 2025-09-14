Manchester City x Manchester United pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (14), às 12h30min, pela quarta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Etihad Stadium, em Manchester.
Escalações para Manchester City x Manchester United
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Ruben Dias e Gvardiol; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Bobb, Haaland e Savinho. Técnico: Pep Guardiola.
Manchester United: Altay Bayindir; Yoro, De Ligt e Shaw; Amad, Bruno Fernandes, Mainoo e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim.
Onde assistir a Manchester City x Manchester United
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.