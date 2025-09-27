Manchester City x Burnley pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Manchester City e Burnley se enfrentam neste sábado (27), às 11h, pela sexta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Etihad Stadium, em Manchester.
Escalações para Manchester City x Burnley
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes (Lewis), Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.
Burnley: Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Laurent e Hartman; Cullen, Florentino, Tchaouna e Anthony; Foster. Técnico: Scott Parker.
Arbitragem para Manchester City x Burnley
Craig Pawson auxiliado por Simon Bennett e Steve Meredith. VAR: Michael Oliver.
Onde assistir a Manchester City x Burnley
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.