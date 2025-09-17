Maior feira fitness do Sul do Brasil ocorre neste final de semana em Novo Hamburgo

Healthy Body Brasil volta a ser realizado em Novo Hamburgo. Rafael Torres / Divulgação

A segunda edição da Healthy Body Brasil ocorrerá neste sábado (20) e domingo (21), novamente na Fenac, em Novo Hamburgo. A maior feira fitness do Sul do Brasil reunirá atletas, profissionais da saúde e apaixonados por esportes em uma intensa programação de competições.

Um dos principais destaques será o concurso de bodybuilding Confronto de Titãs. Além disso haverá disputas ao vivo de levantamento de peso, cross fitness, queda de braço, além de diversas artes marciais, com mais de 10 modalidades esportivas.

Leia Mais Neymar está comprando rede de academias que revelou Ramon Dino

As atividades vão ocorrer no sábado (20) e no domingo (21), das 10h às 21h.

Veja as atrações:

Muay Thai, Jiu-Jítsu, Taekwondo e Krav Maga (defesa pessoal);

Powerlifting (levantamento de peso em três movimentos);

Power Bíceps (foco no fortalecimento dos bíceps);

Strongman (provas de força, resistência e explosão);

Mas-Wrestling (competição de força com trava de madeira).

Ingressos para o Healthy Body Brasil 2025