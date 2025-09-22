Mães e parentes sofrem durante as apresentações na ginástica rítmica: "Não respiro por um minuto e meio"

Família Cuel acompanha Agatha em todas as competições. Valter Junior / Agência RBS

Laura Serra jogou a bola para o alto. A técnica Anna Danielyan, ao fundo, pulou junto com o aparelho e só pousou quando a bola foi segura pelas pernas de Laura, posicionada com o corpo virado para o solo. Nas arquibancadas, lágrimas vertiam feito chuva intensa dos olhos de Vivian Lermann, mão da ginásta.

Vivian, ao menos, não está sozinha. São muitas as mães e familiares acompanham as filhas, todos com idade até 15 anos, nas competições de ginástica rítmica dos Jogos da Juventude, disputados em Brasília.

Duas fileiras acima nas arquibancadas do Ginásio Maristão, a cena se repete instantes depois. Madalena Radeva reage em voz alta cada vez que um aparelho é lançado durante a apresentação da filha Mariana Sartori. O final é o mesmo. Lágrimas de emoção. Junto com Luísa Kroth, da Sogipa, Laura e Mariana, do Grêmio Náutico União, representam o RS na competição.

— Eu paro de respirar por um minuto e meio (tempo que dura a apresentação). Cada vez estou chorando mais — revela a médica Vivian mostrando os tremores na mão.

Vivian não contém as lágrimas após a apresentação. ValterJunior / Agência RBS

Após a segunda apresentação de Laura, outra mãe ofereceu um leque para Vivian se abanar. A gentileza foi aceita de bom grado até o nervosismo passar.

Além da tradutora Madalena, Mariana tem a torcida in loco do pai, do irmão caçula, da tia e de uma amiga. A tia é a responsável por abraçar a irmã nos momentos de tensão — no cenário em questão, praticamente a cada movimento.

— É muito sofrido, a boca salta. Parece que vou desmaiar. Elas treinam todos os dias por horas. É pressão é grande — justifica.

Mariana conquistou a medalha de bronze no individual geral. O Rio Grande do Sul terminou em quarto na competição por equipes.

Todas querem seguir a carreira na ginástica. Vivian já prevê a razão de sua morte.

— No meu atestado de óbito estará: mãe de ginasta — brinca.

Madalena recebe afago da irmã após apresentação da filha. Valter Junior / Agência RBS

Torcida uniformizada

Os Cuel sabem bem o que é ser parente de ginasta. Moradores de Vitória (ES) foram em peso para Brasília. Mãe, vó, tia vó, tia e irmã, também ginasta, mas fora da idade da competição. A turma, nem sempre completa, vai a todas as apresentações no Brasil e na América para ver as apresentações de Agatha.

— Mês que vem vamos para o Chile. Nem sei o campeonato, eu só vou. É sofrido demais. Eu tremo, passo mal — diz a avó, Alvaleria.

— Na ginástica é um paitrocínio. Acaba não tendo torcida, só tem familiares — completa a tia Pollyana, também assessora de imprensa da sobrinha.

Pamella, a mãe, viaja para ajudar a filha em pensamento. Na hora da competição, não resiste, sai do ginásio, vai fumar um cigarro. Impossível aguentar à apresentação.

Família Cuel usa uniforme para acompanhar Agatha. Valter Junior / Agência RBS