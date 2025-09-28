Lyon vence Lille e alcança o líder PSG

O Lyon venceu o Lille fora de casa por 1 a 0 neste domingo (28), pela 6ª rodada do Campeonato Francês, e alcançou a pontuação do líder PSG, que na véspera bateu por 2 a 0 o Auxerre.
Com 15 pontos, o PSG se mantém na ponta da tabela pelo melhor saldo de gols (+8 contra +5).
Vivendo um grande início de temporada, o Lyon conseguiu a vitória no estádio Pierre Mauroy graças a um gol de cabeça do volante inglês Tyler Morton aos 13 minutos.
O time do técnico Jorge Maciel mostrou por que tem a melhor defesa do campeonato até aqui, com três gols sofridos, conseguindo parar o experiente atacante Olivier Giroud e companhia.
O Lille, que vinha de derrota na rodada passada (3 a 0 para o Lens), fica em sexto na tabela com 10 pontos.
Nos demais jogos deste domingo, destaque para a vitória do Brest (9º) fora de casa sobre o Angers (17º) por 2 a 0.
Por sua vez, o Paris FC (11º) arrancou um empate por 1 a 1 em sua visita ao Nice (12º), graças a um gol de pênalti de Jean-Philippe Krasso no minuto 88.
O jogo teve uma paralisação de três minutos devido a cânticos homofóbicos proferidos por um setor da arquibancada da torcida local.
O árbitro paralisou a partida para que o sistema de som do estádio anunciasse que a interrupção poderia ser definitiva se os cânticos continuassem.
O capitão do Nice, Jonathan Clauss, foi à arquibancada para falar com os torcedores.
E o lanterna Metz (18º) empatou sem gols com outro time que lutará contra o rebaixamento, o Le Havre (15º).
A sexta rodada do Campeonato Francês termina neste domingo com o duelo entre Rennes (8º) e Lens (7º).
-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Strasbourg - Olympique de Marselha 1 - 2
- Sábado:
Lorient - Monaco 3 - 1
Toulouse - Nantes 2 - 2
PSG - Auxerre 2 - 0
- Domingo:
Nice - Paris FC 1 - 1
Angers - Brest 0 - 2
Metz - Le Havre 0 - 0
Lille - Lyon 0 - 1
(15h45) Rennes - Lens
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 15 6 5 0 1 12 4 8
2. Lyon 15 6 5 0 1 8 3 5
3. Olympique de Marselha 12 6 4 0 2 12 5 7
4. Monaco 12 6 4 0 2 14 10 4
5. Strasbourg 12 6 4 0 2 9 7 2
6. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4
7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3
8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1
9. Brest 7 6 2 1 3 11 11 0
10. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2
11. Paris FC 7 6 2 1 3 10 13 -3
12. Nice 7 6 2 1 3 7 10 -3
13. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5
14. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4
15. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2
16. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2
17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3
18. Metz 2 6 0 2 4 5 13 -8
