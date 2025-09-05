Lutador gaúcho é vice-campeão mundial de jiu-jitsu em Las Vegas

Lutador soma sete medalhas em mundial, seis de bronze e uma de prata. Reprodução / Arquivo pessoal

Daniel Lopes Rodrigues, conhecido como “Folgado”, foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu no último sábado (30), em Las Vegas. O rio-grandino, faixa preta, conquistou a medalha de prata no absoluto e o bronze no meio-pesado do World Master.

Na modalidade desde 2005, o atleta soma agora 236 conquistas oficiais no jiu-jitsu, incluindo títulos brasileiros, sul-americanos e europeus. Apesar do extenso currículo, o vice-campeonato representou um novo patamar na carreira do lutador de 46 anos.

— Não fui ainda campeão, mas agora já conheço a final. Essa experiência vai me motivar ainda mais — destaca.

A final inédita aconteceu no absoluto, uma categoria especial — os competidores são separados apenas por faixa e idade, e não por peso. Folgado caracteriza a conquista como “indescritível”, mas garante que não vai desistir da tão sonhada medalha de ouro.

— Hoje só que caiu a ficha. Só agradecer por todo o treino duro, por toda a função, toda a resiliência de se manter ainda ativo, treinando. Mas ainda tenho um desejo maior que essa prata, que é chegar lá e buscar o ouro — afirma.

Os desafios no tatame mundial

Segundo o atleta, todas as lutas foram difíceis, já que no formato eliminatório cada uma vale a sobrevivência no torneio.

— Tudo é final, porque se tu perder a primeira luta, não vai lutar a segunda. Então todas são muito difíceis. Na minha categoria, eu ganhei três lutas e perdi a quarta na semifinal, ficando em terceiro. No absoluto, enfrentei adversários de todos os pesos, inclusive um gigante logo na primeira luta. Cheguei à final e fiquei com o segundo lugar — relata.

Preparação sem treinador

Professor na Academia Julio Secco, em Rio Grande, no sul do Estado, o atleta divide o tempo entre competições e as aulas para crianças e adultos. Ele coordena a própria preparação, o que, conforme ele, exige muita disciplina.

— Não é fácil, porque o meu mestre sou eu mesmo. Tento me motivar diariamente, mesmo nos dias em que não estou tão inspirado. Mas eu digo sempre: quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. Então a gente dá um jeito — afirma.

Próximos desafios

Com mais uma medalha no currículo, Folgado já pensa na reta final do calendário da temporada. Ele pretende lutar o Sul-Americano da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e buscar apoio para disputar o World Masters Pro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes: