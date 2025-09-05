Esportes

Medalha de prata
Lutador gaúcho é vice-campeão mundial de jiu-jitsu em Las Vegas

Natural de Rio Grande, Daniel Folgado lutou nas categorias absoluto e meio-pesado; atleta soma 236 medalhas na carreira

Daniel Costa

