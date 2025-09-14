Luiz Gabriel Oliveira fica com a prata no Mundial de Boxe

Luiz Gabriel é neto de medalhista olímpico Servílio de Oliveira. World Boxing / Divulgação

O brasileiro Luiz Gabriel Oliveira conquistou neste domingo (14), em Liverpool, na Inglaterra, a medalha de prata, da categoria até 60 kg, do Campeonato Mundial de Boxe. Na final, Bolinha, como o paulista é chamado, foi derrotado pelo uzbeque Abdumalik Khalokov, campeão olímpico em Paris 2024 e mundial em 2023.

Esta foi a quarta medalha brasileira na competição, após o ouro de Rebeca Lima (60 kg feminino) e as pratas de Yuri Falcão (65 kg masculino) e Isaías Filho (90 kg masculino).

Luiz Gabriel é neto do medalhista olímpico Servílio de Oliveira, que foi bronze nos Jogos da Cidade do México em 1968, e estava invicto nesta temporada, com 14 vitórias consecutivas.

Antes do Mundial, ele venceu três competições do circuito internacional, nas etapas de Foz do Iguaçu e de Astana (Cazaquistão) da Copa do Mundo, e no Grand Prix de Ústí Nad Labem, válido pelo World Boxing Challenge na República Tcheca.

Decisão com final polêmico

O brasileiro foi envolvido no primeiro round e os cinco árbitros deram vitória para o uzbeque por 10 a 9.

No segundo assalto, quando faltava 21 segundos, Khalokov acertou uma cabeça considerada involuntária em Luiz Gabriel, que recebeu um breve atendimento médico.