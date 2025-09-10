Luiz Gabriel Oliveira e Yuri Falcão garantem vaga nas semifinais do Mundial de Boxe

Luiz Gabriel está invicto no ano. World Boxing / Divulgação

O Brasil garantiu mais dois atletas nas semifinais do Campeonato Mundial de Boxe, que ocorre em Liverpool, na Inglaterra. Após as vagas conquistadas por Rebeca Lima (60 kg) e Isaías Filho, (90 kg), na sessão diurna, foi a vez de Luiz Gabriel Oliveira (60 kg) e Yuri Falcão (65 kg) se classificarem e garantirem um lugar no pódio, já que os perdedores das semifinais dividem o bronze.

Nos combates da sessão noturna desta quarta-feira (10), Luiz Gabriel foi o primeiro a lutar. O paulista de 24 anos, que é neto do medalhista olímpico Servílio de Oliveira, que foi bronze nos Jogos da Cidade do México em 1968, chegou à impressionante marca de 13 vitórias em 13 lutas no ano, ao superar o polonês Pawel Brach por decisão unânime (5 a 0).

Bolinha, como é chamado boxeador brasileiro, vai enfrentar na semifinal, na sexta-feira (12), às 15h45min (de Brasília), o búlgaro Radoslav Rosenov, vice-campeão europeu de 2024, que venceu o britânico William Hewitt.

Mais um Falcão no pódio

Se Luiz Gabriel tem o boxe e uma tradição olímpica no DNA, o capixaba Yuri Falcão não fica pra trás.

Sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva Falcão (prata em Londres-2012) e Yamaguchi Falcão (bronze em Londres-2012), Yuri confirmou o favoritismo e bateu o japonês Shion Nishiyama, em decisão unânime.

Na semifinal, Yuri vai encarar o atual campeão olímpico, o cubano Erislandy Álvarez, que passou pelo iraniano Ali Habibinejad. A luta entre eles acontecerá no sábado (13), às 10h30min (de Brasília).