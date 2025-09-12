Luiz Gabriel Oliveira e Isaías Filho vão disputar o ouro no Mundial de Boxe

Bolinha está na final dos 60kg. World Boxing / Divulgação

O Brasil garantiu mais dois atletas nas finais do Campeonato Mundial de Boxe, que ocorre em Liverpool, na Inglaterra. Após a classificação de Rebeca Lima para a decisão dos 60 kg feminino, Luiz Gabriel Oliveira (60 kg) e Isaías Filho (90 kg) também conquistaram vaga para as finais, que acontecerão no domingo (14).

Luiz Gabriel, que é neto do medalhista olímpico Servílio de Oliveira, que foi bronze nos Jogos da Cidade do México em 1968, venceu o búlgaro Radoslav Rosenov, vice-campeão europeu de 2024, por 4 a 1.

Na disputa pelo título, no domingo, às 14h15min (de Brasília), o paulista de 24 anos vai encarar o uzbeque Abdumalik Khalokov, campeão olímpico em Paris 2024 e mundial em 2023.

Isaías vence combate dramático

Em uma luta muito acirrada, o baiano Isaías Filho, 23, venceu a semifinal do diante do cubano naturalizado azeri Loren Alfonso Domínguez, vice-campeão olímpico em Paris 2024 e bronze em Tóquio 2020, por 3 a 2.

Isaías (E) venceu campeão olímpico. World Boxing / Divulgação

A luta foi muito equilibrada e definida apenas no terceiro e último round, quando a pontuação de um dos cinco juízes foi favorável ao brasileiro e no somatório final definiu o resultado.

Na disputa do ouro, no domingo, às 10h, Isaías vai encarar o uzbeque Turabek Khabibullaev, que bateu o cubano naturalizado espanhol Enmanuel Reys Pla por 4 a 1.

Sobrinho de medalhistas olímpicos disputa semifinal

Mais um brasileiro ainda pode se classificar para uma decisão do Mundial de Boxe.

O capixaba Yuri Falcão, que é sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva Falcão (prata em Londres 2012) e Yamaguchi Falcão (bronze em Londres 2012) vai subir no ringue neste sábado (13), às 10h30min, para enfrentar o atual campeão olímpico dos 63,5 kg, o cubano Erislandy Álvarez. A luta é válida pela categoria 65 kg.