Luisa Stefani e Tímea Babos vencem na estreia do WTA 1000 de Pequim

Babos (E) e Stefani (D) buscam vaga no WTA Finals. Fotojump / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos estão classificadas para as oitavas de final do WTA 1000 de Pequim, na China. A competição tem premiação total de US$ 8,9 milhões (R$ 47,6 milhões).

Cabeças de chave número 7, as campeãs do SP Open estrearam vencendo a romena Sorana Cirstea e a russa Anna Kalinskaya por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Na próxima rodada, elas vão enfrentar as vencedoras do confronto entre as estadunidenses Ashlyn Krueger e Jessica Pegula e as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang.

— Ótima estreia hoje (sábado). Era um jogo duro contra duas ótimas jogadoras de simples, que também já tiveram bons resultados juntas. No primeiro set ganhamos dois pontos decisivos no início do jogo, que foram importantes para alargar o placar e jogar com uma quebra acima. Já o segundo set foi mais parelho, mas encaixamos 3 games muito firmes para voltar de 3-4 e fechar o jogo em dois sets com convicção e jogando bem — avaliou Luisa, que ao lado de Babos forma a oitava melhor dupla da temporada.

Com 3.220 pontos, elas tem 519 de vantagem sobre a russa Alexandra Panova e a chinesa Guo Hanyu, que foram eliminadas pela alemã Laura Siegemund e a russa Kamilla Rakhimova, que marcaram 6/4 e 7/6 (8/6).