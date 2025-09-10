Luisa Stefani e Timea Babos vencem na estreia das duplas no SP Open

Babos (E) e Stefani (D) são as principais favoritas em São Paulo. Fotojump / Divulgação/SP Open

A paulista Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 23ª do ranking mundial de duplas, fez sua estreia no SP Open, torneio WTA 250, que está sendo disputado no Parque Villalobos, em São Paulo. Nesta quarta-feira (10), ela e a húngara Timea Babos venceram a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia por 2 a 0, com um duplo 6/4, em 1h25min de jogo.

Cabeças de chave número 1, Stefani e Babos já estão classificadas para as quartas de final. Suas próximas rivais serão a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazúa.

— Obviamente para as novas gerações é importante ter um torneio desse em casa. Não só para estarem próximas de nós, brasileiras, mas também de ver o nível das jogadoras do exterior. É uma oportunidade para todas nós aproveitarmos a chance de jogar em casa e animar todo mundo que fez muito pelo tênis brasileiro nos últimos anos. Acho que esse evento é uma grande festa, uma comemoração e que continue crescendo para os próximos — disse Luisa, que foi bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com Laura Pigossi.

Ingrid Martins e Laura Pigossi vencem por desistência

Outra parceria candidata ao título em São Paulo é formada pelas brasileiras Ingrid Martins e Laura Pigossi.

Após estrearam vencendo o duelo nacional contra Ana Candiotto e Bia Haddad Maia, elas garantiram vaga nas semifinais sem entrar em quadra.

Nesta quarta, Ingrid e Laura foram beneficiadas pela desistência da francesa Leólia Jeanjean e da mexicana Victoria Rodríguez, que sofreu uma lesão nas costas durante sua partida de simples contra a francesa Tiantsoa Rakotomanga.