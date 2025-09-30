Luisa Stefani e Tímea Babos garantem vaga nas quartas do WTA 1000 de Pequim

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos estão classificadas para as quartas de final do WTA 1000 de Pequim, na China. A competição tem premiação total de US$ 8,9 milhões (R$ 47,6 milhões).
Cabeças de chave número 7, as campeãs do SP Open venceram as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 10-4, após 1h27min de jogo.
— Jogo começou truncado, elas conseguiram o break na única oportunidade e estávamos com dificuldades nos games de devolução. No segundo set conseguimos nos impor cedo, subir a energia e ser mais agressivas. No tie-break os dois times subiram o nível, mas conseguimos abrir uma margem boa que nos deu segurança para jogar na frente — avaliou Luisa, que ao lado de Babos forma a oitava melhor dupla da temporada.
Nas quartas de final, Stefani e Babos vão enfrentar a húngara Fanny Stollar e a japonesa Miyu Kato, que bateram as cabeças de chave 3, a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, por 2 a 1, parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 12-10.
— Esperamos um jogo duro, é uma parceria inédita, que vem de duas grandes vitórias. Vamos trabalhar nos ajustes necessários para fazer um grande jogo — projetou a brasileira.