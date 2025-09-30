Luisa Stefani e Tímea Babos garantem vaga nas quartas do WTA 1000 de Pequim

Stefani (E) e Babos (D) buscam terminar temporada entre as oito melhores duplas. Fotojump / Divulgação/SP Open

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos estão classificadas para as quartas de final do WTA 1000 de Pequim, na China. A competição tem premiação total de US$ 8,9 milhões (R$ 47,6 milhões).

Cabeças de chave número 7, as campeãs do SP Open venceram as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 10-4, após 1h27min de jogo.

— Jogo começou truncado, elas conseguiram o break na única oportunidade e estávamos com dificuldades nos games de devolução. No segundo set conseguimos nos impor cedo, subir a energia e ser mais agressivas. No tie-break os dois times subiram o nível, mas conseguimos abrir uma margem boa que nos deu segurança para jogar na frente — avaliou Luisa, que ao lado de Babos forma a oitava melhor dupla da temporada.

Nas quartas de final, Stefani e Babos vão enfrentar a húngara Fanny Stollar e a japonesa Miyu Kato, que bateram as cabeças de chave 3, a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, por 2 a 1, parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 12-10.