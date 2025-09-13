Luisa Stefani e Tímea Babos conquistam o SP Open

Stefani (E) e Babos (D), as campeãs em São Paulo. Fotojump / Divulgação

A final de duplas do SP Open, que reuniu três tenistas brasileiras foi conquistada pela paulista Luisa Stefani e pela húngara Tímea Babos.

Neste sábado (13), as cabeças de chave número 1 do torneio WTA 250 derrotaram a carioca Ingrid Martins e a também paulista Laura Pigossi por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 3/6, 6/3 e 10/4, após 1h29min de jogo em uma lotada Quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villalobos, em São Paulo.

Esta foi a terceira final de Stefani e Babos, que já haviam vencido dois WTA 500, em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França), ambos nesta temporada.

Luisa Stefani tem agora 12 títulos de WTA em 20 decisões disputadas no circuito, enquanto Tímea Babos venceu a 28ª das 41 finais que participou.

Com a campanha em São Paulo, a brasileira se manteve em 23º no ranking individual de duplas da WTA. Já a húngara irá subir três posições e chegou ao 19º posto.

Na classificação da temporada, Stefani e Babos agora estão com 3.208 pontos e seguem em oitavo lugar, a 210 pontos da estadunidense Asia Muhammad e da holandesa Demi Schuurs. As oito melhores duplas do ano irão disputar o WTA Finals, em novembro.

Ingrid (na rede) e Pigossi, as vice-campeãs em São Paulo. Fotojump / Divulgação

Parceira de Luisa Stefani na conquista do inédito bronze olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, Laura Pigossi ganhou 13 colocações e será a nova número 92 da classificação individual, que é a melhor de sua carreira. Ingrid Martins vai subir quatro posições e passará a ser a 65ª do mundo.

Semifinais de simples

Antes da final de duplas foram disputadas as semifinais de simples do SP Open e a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah e a indonésia Janice Tjen são as finalistas.

Rajaonah venceu a mexicana Renata Zarazúa, que na rodada anterior havia eliminado a brasileira Bia Haddad Maia. Com parciais de 6/3 e 6/2, a jogadora de 19 anos, que nasceu em Madagascar, garantiu vaga na primeira final de WTA de sua carreira.