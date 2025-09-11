Luisa Stefani e Timea Babos confirmam favoritismo e estão na semifinal de duplas do SP Open

Stefani (E) e Babos (D) saúdam o público. Fotojump / Divulgação/SP Open

Principais favoritas ao título da chave de duplas do SP Open, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos estão classificadas para a semifinal.

Nesta quinta-feira (11), elas derrotaram a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazúa, com um duplo 6/2, em apenas 63 minutos de partida e agora vão brigar por vaga na decisão, contra a parceria da estadunidense Anna Rogers e da indonésia Janice Tjen, que superaram as cabeças de chave 4, as espanholas Yvonne Cavalle-Reimers e Alicia Herrero Linana, por 2 a 0 (6/1 e 6/0) em 49 minutos de jogo.

Com a classificação de Luisa Stefani, o Brasil terá três jogadoras nas semifinais de duplas, já que Ingrid Martins e Laura Pigossi também estão entre as quatro melhores do WTA 250 de São Paulo.

Nesta quinta, as brasileiras conheceram suas rivais, que serão a britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag, cabeças de chave 2, que passaram pela francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah e a holandesa Lian Tran por 6/0 e 6/1, em 47 minutos.