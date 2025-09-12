Luisa Stefani e Tímea Babos vão decidir o título de duplas do SP Open

Babos (E) e Stefani (D) são as principais favoritas em São Paulo. Fotojump / Divulgação

A decepção da torcida brasileira, pela eliminação de Bia Haddad Maia nas quartas de final de simples do SP Open, foi diminuída pela vitória de Luisa Stefani e da húngara Tímea Babos, na primeira semifinal de duplas do WTA 250 disputado no Parque Villalobos, em São Paulo.

Nesta sexta-feira (12), elas venceram a estadunidense Anna Rogers e a indonésia Janice Tjen por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 63 minutos de partida.

As adversárias das cabeças de chave número 1 serão definidas ainda nesta sexta, entre as brasileiras Ingrid Martins e Laura Pigossi e a parceria da britânica Emily Appleton e da holandesa Isabelle Haverlag.

Esta será a terceira final de Stefani e Babos, que nesta temporada venceram dois WTA 500, em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França).