Luisa Stefani vence e avança para as quartas nas duplas do US Open pela quinta vez

Luisa comemora com Babos após a vitória. Jeff Dean / USTA

O Brasil está nas quartas de final do US Open nas duplas femininas. Luisa Stefani e a húngara Timea Babos tiveram bastante trabalho, mas se garantiram em triunfo de 2 a 1 sobre as chinesas Yang Zhaoxuan e Xu Yifan, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4 com grande virada na parcial decisiva.

Principal duplista do Brasil, Stefani jamais se despediu do último Grand Slam da temporada antes das quartas de final, apesar de ainda buscar o inédito título do Major dos Estados Unidos. Foram cinco disputas e ela sempre esteve entre os oito melhores duplas. Nesta segunda-feira (1º), com uma bela reabilitação no fim.

— Estamos muito felizes com essa vaga nas quartas, as chinesas jogaram muito bem. A partida foi uma montanha-russa, perdemos o momento no segundo set, as coisas passaram a não dar tão certo, tivemos que ficar lá, nos segurar, gostei de como competimos no final em confiar uma na outra e achar uma maneira. Às vezes o tênis é achar a maneira e conseguimos. Estou orgulhosa de nós por essa vitória — afirmou a brasileira.

Como foi o jogo

Stefani e Babos começaram a partida imponentes e rapidamente fecharam o primeiro set, com duas quebras seguidas e 6 a 2 após 36 minutos. As asiáticas, contudo, melhoraram na parcial seguinte e quebraram para fazer 3 a 2. Depois, trocaram pontos e igualaram o placar com 6 a 4.

O set decisivo foi equilibrado até 2 a 2, quando novamente as chinesas quebraram e depois tiveram vantagem de 4 a 2. Stefani e Babos mantiveram a calma e a concentração, e emplacaram quatro pontos seguidos para fechar em 6 a 4 no quarto match point.