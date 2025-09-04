Luísa Sonza aparece de surpresa em evento da NFL e se declara fã dos Chiefs; veja vídeo

Essa é a segunda vez que a cantora aprece em algo envolvendo a NFL. Alex Torrealba / Agência RBS

Uma partida da NFL vai muito além do campo. Fora dos gramados demarcados por jardas, grandes estrelas estão envolvidas. A expectativa é pela chegada de Taylor Swift, que deve acompanhar o jogo no estádio, para ver seu noivo Travis Kelce em ação.

No entanto, em um evento organizado pelos Chiefs, a gaúcha Luísa Sonza apareceu de surpresa para fazer um curto show. Ela se declarou fã dos Chiefs, e é a segunda vez que aparece em algo envolvendo a NFL. Veja abaixo a entrevista dela à reportagem de Zero Hora.

Em 2024, na primeira partida da história no país, ela foi a responsável por interpretar o hino nacional.

— Estou muito feliz que a NFL está vindo assim para o Brasil com muita força. Feliz também por estar pelo segundo ano consecutivo junto nessa coisa toda. Estou feliz que vou ver o jogo, nunca vi, então quero ver, estou ansiosa — disse a cantora.