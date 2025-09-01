Luis Suárez briga e cospe em auxiliar do Seattle Sounders após derrota em final de copa nos EUA

Suárez se envolveu em confusão em jogo contra Seattle Sounders. Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A final da Leagues Cup 2025, disputada neste domingo (31) em Seattle, terminou em confusão. O uruguaio Luis Suárez, ex-Grêmio e atualmente jogador do Inter Miami, cuspiu no rosto de um auxiliar técnico do Seattle Sounders logo após o apito final.

O episódio ocorreu no gramado do Lumen Field, que recebeu mais de 69 mil torcedores. A confusão começou quando Suárez correu em direção ao jovem meia Obed Vargas, 20 anos, e o colocou em uma gravata durante a comemoração do título.

A atitude gerou tumulto generalizado entre jogadores e membros das comissões. Na sequência, o atacante uruguaio voltou a se envolver e cuspiu no integrante da comissão do Seattle Sounders, acirrando ainda mais o conflito.

Seattle campeão

Dentro de campo, a festa foi toda dos Sounders, que venceram por 3 a 0 com gols de Osaze De Rosario, Alex Roldan (de pênalti) e Paul Rothrock.

O título tornou o clube o primeiro da MLS a conquistar todos os troféus possíveis da América do Norte: MLS Cup, U.S. Open Cup, Concacaf Champions League e agora a Leagues Cup.

Do outro lado, o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, pouco conseguiu reagir. As estrelas da equipe saíram em branco e não evitaram a derrota.

Suárez e o Grêmio

Ídolo no Uruguai e com passagem marcante pelo futebol europeu, Suárez atuou pelo Grêmio em 2023, temporada em que marcou 29 gols e conquistou a Recopa Gaúcha, o Gauchão e a Recopa Sul-Americana.

A rápida passagem deixou forte marca em Porto Alegre, onde foi protagonista e caiu nas graças dos gremistas.

Confira abaixo o momento do cuspe: