Liverpool x Everton pela Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

Liverpool x Everton se enfrentam neste sábado (20), às 8h30min, pela quinta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
Escalações para Liverpool x Everton
Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Andy Robertson; Ryan Gravenberch e Mac Allister; Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane e James Garner; Gana Gueye e Tim Iroegbunam; Iliman Ndiaye, Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Beto. Técnico: David Moyes.
Deu Liga projeta o clássico
Arbitragem para Liverpool x Everton
Darren England (ING) auxiliado por Lee Betts (ING) e Scott Ledger (ING). VAR: John Brooks (ING).
Onde assistir a Liverpool x Everton
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+.