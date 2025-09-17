Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra.
Escalações para Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot.
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Barrios, Koke, Simeone e Nico González; Griezmann e Sorloth. Técnico: Diego Simeone.
Onde assistir a Liverpool x Atlético de Madrid
A HBO Max anuncia a transmissão.