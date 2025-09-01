Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9'

O Liverpool abriu os cofres e tem um novo goleador. O clube inglês oficializou neste último dia da janela de transferências na europa a chegada de Alexander Isak, de 25 anos, contratado do rival Newcastle por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 957 milhões), que chega para a vaga do uruguaio Darwin Nunez, transferido para o Al-Hilal, dos Emirados Árabes Unidos.

"Alexander Isak é o novo número 9 do Liverpool. O atacante escolheu o famoso número do elenco após concluir sua transferência do Newcastle United no último dia do prazo final", anunciou o atual campeão e líder da Premier League.

O jogador já vestiu a nova camisa e não escondeu a ansiedade por brilhar no Liverpool com a pesada camisa 9. "Significa muito, é um número icônico. Obviamente, isso também traz uma responsabilidade, mas estou feliz por ter essa chance e conseguir esse número", disse.

Darwin Nunez usou o número por duas temporadas até aceitar a tentadora proposta dos árabes, no mês passado. Agora, Isak chega para vestir a camisa que já foi de nomes importantes, casos de Ian St. John, Steve Heighway, Ian Rush, Robbie Fowler, Fernando Torres e Roberto Firmino.

"Estou motivado para começar a trabalhar e espero retribuir. Espero que possamos compartilhar alguns momentos incríveis juntos", afirmou o reforço, que realizou os exames médicos antes da assinatura do contrato e recebeu as boas-vindas do novo companheiro Jeremie Frimpong.