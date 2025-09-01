Liverpool contrata Alexander Isak, do Newcastle, por valor recorde na Inglaterra

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira (1º), no encerramento da janela de transferências europeia, a contratação do atacante sueco Alexander Isak, do Newcastle, em uma operação estimada pela imprensa em EUR 145 milhões (cerca de R$ 923,5 milhões pela cotação atual), um recorde na Inglaterra.

O atacante de 25 anos se junta ao atual campeão da Premier League após um impasse de várias semanas com o Newcastle, seu clube desde 2022 e pelo qual marcou 23 gols em 34 jogos na última temporada.

Em um breve comunicado, os 'Magpies' simplesmente confirmaram "a venda do atacante Alexander Isak para o Liverpool por um valor recorde no Reino Unido".

"O caminho para chegar até aqui foi longo, mas estou muito feliz por agora fazer parte desta equipe, deste clube e de tudo o que ele representa", disse Isak ao site dos 'Reds'.

O atacante, com 52 jogos pela seleção sueca, ainda tinha mais três anos de contrato com o Newcastle e usará a camisa 9 em seu novo time.

O valor estimado em EUR 145 milhões pode aumentar para EUR 150 milhões (R$ 955,4 milhões) se os bônus incluídos no contrato forem cumpridos, de acordo com vários meios de comunicação ingleses.

De qualquer forma, Isak se coloca no pódio das contratações mais caras da história, atrás de Neymar (EUR 222 milhões por sua transferência do Barcelona para o PSG em 2017, cerca de 820 milhões na cotação da época) e do francês Kylian Mbappé (EUR 180 milhões quando se transferiu definitivamente do Monaco para o PSG em 2018, R$ 810 milhões na época).

Na Premier League, o sueco bate o recorde, superando principalmente transações de grande porte, como as do equatoriano Moisés Caicedo (do Brighton para o Chelsea em 2023) e do argentino Enzo Fernández (do Benfica para o Chelsea em 2023).

Ele também supera a recente transferência do alemão Florian Wirtz, contratado nesta temporada pelo Liverpool junto ao Bayer Leverkusen.